Курс доллара падает на межбанке после вчерашнего обвала

На межбанковском валютном рынке 6 ноября 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек - до 28,15 гривен, курс в покупке - до 28,12 гривен. Курс евро стабилен и закончил торги на отметке - до 33,39 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги закрылись в диапазоне 28,12000 - 28,1500 грн/доллар, евро 33,3559 - 33,3915 грн/евро, российский рубль 0,3615 - 0,3620 грн/рубль.

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, вчера торги закрылись в диапазоне 28,2000 - 28,2250 грн/доллар, евро 33,3577 - 33,3873 грн/евро, российский рубль 0,3652 - 0,3657 грн/рубль.

Курс НБУ

На 9 ноября Национальный банк Украины резко опустил официальный курс доллара до 28,13 гривен. Разница с предыдущим банковским днем составила 22 копейки.

Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на уровне 28,1375 гривен за 1 доллар (- 0,2268 грн). При этом курс на 6 ноября составлял 28,3643 гривен за 1 доллар.

Американская валюта дешевеет третий день подряд и уже приближается к психологической отметке. Хотя еще в начале недели торговалась на максимальных за последних два года уровнях.