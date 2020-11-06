Курс долара падає на міжбанку після вчорашнього обвалу

На міжбанківському валютному ринку 6 листопада 2020 року курс долара в продажу з порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок - до 28,15 гривень, курс купівлі - до 28,12 гривень. Курс євро стабільний і закінчив торги на позначці - до 33,39 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні 28,12000 - 28,1500 грн/долар, євро 33,3559 - 33,3915 грн/євро, російський рубль 0,3615 - 0,3620 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, вчора торги закрилися в діапазоні 28,2000 - 28,2250 грн/долар, євро 33,3577 - 33,3873 грн/євро, російський рубль 0,3652 - 0,3657 грн/рубль.

Курс НБУ

На 9 листопада Національний банк України різко опустив офіційний курс долара до 28,13 гривень. Різниця з попереднім банківським днем склала 22 копійки.

Офіційний курс гривні до долара на 9 листопада встановлено на рівні 28,1375 гривень за 1 долар (- 0,2268 грн). При цьому курс на 6 листопада становив 28,3643 гривень за 1 долар.

Американська валюта дешевшає третій день поспіль і вже наближається до психологічної позначки. Хоча ще на початку тижня торгувалася на максимальних за останніх два роки рівнях.