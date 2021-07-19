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Курс долара падає четвертий день поспіль

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Понеділок 19 липня 2021 16:02
Курс долара падає четвертий день поспіль Фото: курс долара впав на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 20 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 липня встановлено на такому рівні: 27,2132 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 16 липня становить 27,2301 гривень за 1 долар.

Курс долара падає четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль.

Курс долара падає четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 19 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,11 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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