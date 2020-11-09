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Курс доллара падает четвертый день подряд

Автор: Александр Белоус

Доллар дешевеет после достижения максимума в начале ноября

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 ноября установлен на таком уровне: 28,1116 гривен за 1 доллар (-0,0259 грн). При этом курс доллара на 9 ноября составляет 28,1375 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс падает четвертый день подряд, после того как 4 ноября он достиг максимума в 28,60 гривен.

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Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,48 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 ноября справочный курс на уровне 28,12 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 ноября (28,17 грн/доллар).

Прогноз

По прогнозу аналитиков Альпари, на текущей неделе курс доллара может опуститься ниже психологической отметки в 28 гривен. На прошлой неделе курс снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,4%.

Прогноз погоды
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