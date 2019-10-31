Курс доллара на открытии межбанка продолжил снижение

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек - до 24,89 гривен за доллар, курс в покупке - до 24,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на три копейки - до 27,77 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8600 - 24,8900 грн/доллар, евро 27,7437 - 27,7772 грн/евро, российский рубль 0,3892 - 0,3898 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8600 24,8900 EUR/UAH 27,7437 27,7772 RUB/UAH 0,3892 0,3898

Напомним, 30 октября межбанковские торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9400 - 24,9700 грн/доллар, евро 27,7133 - 27,7466 грн/евро, российский рубль 0,3892 - 0,3898 грн/рубль.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на отметке 24,99 гривен, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс евро также снизился и на 31 октября составил 27,75 гривен.

Как полагают эксперты, курс доллара по отношению к гривне в ноябре будет зависеть от переговоров Украины с Международным валютным фондом (МВФ). По словам аналитика "Альпари" Максима Пархоменко, в случае удачного исхода переговоров о новой трехлетней программе финансирования курс доллара в следующем месяце может стабилизироваться на отметке 25,50 гривен. В случае провала переговоров курс американской валюты может подняться до 26,00 гривен.