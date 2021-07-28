UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Курс доллара обновил минимум за год

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на таком уровне: 26,8628 гривен за 1 доллар (-0,0432 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 26,906 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,87 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,72 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евроКурс гривны