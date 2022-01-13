Курс доллара обновил максимум с мая прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за восемь месяцев. Выше курс был только 12 мая 2021 года - 27,7641 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 14 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,7372 гривен за 1 доллар (+0,0299 грн). При этом курс доллара на 13 января составляет: 27,7073 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией не изменился - 27,75 гривен за доллар, курс в покупке - 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,81 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, в январе обменный курс может еще "просесть" - до 27,85-28 гривен/доллар.