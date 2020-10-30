Курс доллара обновил максимум за два года

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на таком уровне: 28,4507 гривен за 1 доллар (+0,0124 грн). При этом курс доллара на 30 октября составляет 28,4383 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,46 гривен за доллар, курс в покупке - 28,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 33,23 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 30 октября справочный курс на уровне 28,44 грн/доллар, повысив его по сравнению с 29 октября (28,43 грн/доллар).

Прогноз

По данным НБУ, официальный обменный курс гривны к доллару на конец III квартала 2020 года по сравнению с концом II квартала 2020 года упал на 6%. С начала года гривна девальвировала почти на 20%. Определяющим фактором, который вызвал девальвацию гривны в III квартале 2020 года, было ухудшение конъюнктуры на валютном рынке, обусловленное ростом спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ожиданий.