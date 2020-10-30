Курс долара оновив максимум за два роки

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,45 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на такому рівні: 28,4507 гривень за 1 долар (+0,0124 грн). При цьому курс долара на 30 жовтня становить 28,4383 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,46 гривень за долар, курс купівлі - 28,44 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,23 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 жовтня довідковий курс на рівні 28,44 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 29 жовтня (28,43 грн/долар).

Прогноз

За даними НБУ, офіційний обмінний курс гривні до долара на кінець III кварталу 2020 року порівняно з кінцем II кварталу 2020 року впав на 6%. З початку року гривня девальвувала майже на 20%. Визначальним чинником, який викликав девальвацію гривні в III кварталі 2020 року, було погіршення кон'юнктури на валютному ринку, обумовлене зростанням попиту на іноземну валюту на тлі погіршення очікувань.