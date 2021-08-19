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Курс доллара приостановил падение на межбанке

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Украина, Четверг 19 августа 2021 10:16
Курс доллара приостановил падение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 0,5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,09 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,6000 - 26,6200 грн/доллар, евро 31,0741 - 31,0948 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3594 грн/рубль.

Курс доллара приостановил падение на межбанке

Напомним, торги по доллару 18 августа закрылись в диапазоне: 26,6050 - 26,6250 грн/доллар, 31,1757 - 31,1991 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на таком уровне: 26,6455 гривен за 1 доллар (-0,0297 грн). При этом курс доллара на 18 августа составляет 26,6752 гривен за 1 доллар.

Прогноз

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на таком уровне: 26,6752 гривен за 1 доллар (+0,0295 грн). При этом курс доллара на 17 августа составляет 26,6457 гривен за 1 доллар.

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