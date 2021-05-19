Курс доллара немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 19 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,43 гривен за доллар, курс в покупке до 27,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,53 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 18 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,4050 - 27,4250 грн/доллар, евро 33,4697 - 33,4941 грн/евро, российский рубль 0,3715 - 0,3721 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4100 - 27,4300 грн/доллар, евро 33,5108 - 33,5352 грн/евро, российский рубль 0,3717 - 0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,41 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 27,4166 гривен за 1 доллар (-0,0202 грн). При этом курс доллара на 19 мая составляет 27,4368 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был только 27 августа 2020 года -27,386 гривен за доллар.