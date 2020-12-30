Курс доллара немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,23 гривен за доллар, курс в покупке до 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 34,62 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2100 - 28,2350 грн/доллар, евро 34,5967 - 34,6245 грн/евро, российский рубль 0,3811 - 0,3816 грн/рубль.

Отметим, 29 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1900 - 28,2150 грн/доллар, евро 34,5750 - 34,6056 грн/евро, российский рубль 0,3824 - 0,3829 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 декабря установлен на таком уровне: 28,2605 гривен за 1 доллар (-0,1063 грн). При этом курс доллара на 29 декабря составляет: 28,3668 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после небольшого роста накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, до конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.