Курс доллара немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,11 гривен за доллар, курс в покупке до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,97 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0900 - 28,1100 грн/доллар, евро 33,9495 - 33,9737 грн/евро, российский рубль 0,3807 - 0,3811 грн/рубль.

Отметим, 8 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 33,9768 - 34,0010 грн/евро, российский рубль 0,3817 - 0,3822 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,04 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 28,0406 гривен за 1 доллар (-0,0422 грн). При этом курс доллара на 9 декабря составляет: 28,0828 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается шестой день подряд после непрерывного роста с середины ноября.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.