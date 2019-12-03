Курс доллара немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 3 декабря 2019 года вырос на 1 копейку до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке до 23,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копек до 26,55 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9400 - 23,9600 грн/доллар, евро 26,5358 - 26,5580 грн/евро, российский рубль 0,3727 - 0,3734 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9400 23,9600 EUR/UAH 26,5358 26,5580 RUB/UAH 0,3727 0,3734

Напомним, 2 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9300 - 23,9500 грн/доллар, евро 26,4314 - 26,4511 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3727 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 3 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 24,00 гривен за доллар, курс евро вырос на 6 копеек до 26,57 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,83 (23,87 - 2 декабря), продажи - 24,00 (24,04 - 2 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,23 (26,18 - 2 декабря), продажи - 26,57 (26,51 - 2 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,49 - 2 декабря), продажи 3,78 (3,79 - 2 декабря) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,93 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 2393,9216 гривен за 100 долларов (-1,8138 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 3 декабря - 2395,7354 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.