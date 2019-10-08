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Курс долара трохи зріс на міжбанку

Новини » Фінанси    08.10.2019 - 10:35
Курс долара трохи зріс на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 8 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,80 гривень за долар, курс купівлі до 24,76 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 1 копійки до 27,23 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7600 - 24,8050 грн/долар, євро 27,1914 - 27,2383 грн/євро, російський рубль 0,3817 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7600

24,8050

EUR/UAH

27,1914

27,2383

RUB/UAH

0,3817

0,3825

Курс долара трохи зріс на міжбанку

Нагадаємо, 7 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7200 - 24,7600 грн/долар, євро 27,1796 - 27,2236 грн/євро, російський рубль 0,3807 - 0,3818 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,61 гривень за долар, що на 26 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 2461,1821 гривень за 100 доларів (-26,5301 гривень).

Як повідомило РБК-Україна, НБУ протягом тижня 30 вересня - 4 жовтня для підтримання курсу гривні продав на міжбанку 200 млн доларів.

Керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі заявив, що НБУ не намагається фіксувати і не втручається з метою поставити якийсь тренд зміни курсу. За його словами, вся роль НБУ - не допустити надмірних і занадто різких коливань, оскільки це провокує паніку.

НБУ на 8 жовтня підвищив офіційний курс долара Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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