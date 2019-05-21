Курс доллара немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 21 мая 2019 года вырос на 1 копейку до 26,16 грн/доллар, курс в покупке до 26,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,17 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 - 26,1650 грн/доллар, евро 29,1487 - 29,1739 грн/евро, российский рубль 0,4047 - 0,4052 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1400 26,1650

EUR/UAH 29,1487 29,1739

RUB/UAH 0,4047 0,4052

Напомним, 21 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1200 - 26,1550 грн/доллар, евро 29,1603 - 29,1968 грн/евро, российский рубль 0,4046 - 0,4053 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,11 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 мая установлен на таком уровне: 2611,2451 гривен за 100 долларов (-9,0444 гривен).