Курс доллара немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 24 апреля 2019 года повысился на 2 копейки до 26,67 грн/доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,85 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6400 - 26,6750 грн/доллар, евро 29,8181 - 29,8573 грн/евро, российский рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6400 26,6750

EUR/UAH 29,8181 29,8573

RUB/UAH 0,4146 0,4153

Напомним, 23 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6300 - 26,6500 грн/доллар, евро 29,8575 - 29,8773 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4179 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,59 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 апреля установлен на таком уровне: 2659,4202 гривен за 100 долларов (-9,3806 гривен).