Курс доллара немного снизился: сколько стоит валюта в Украине 24 июня

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 34,60 (34,65 - 23 июня),

продажа - 35,40 грн (35,45 - 23 июня) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 36,20 (36,30 - 23 июня),

продажа - 37,35 (37,45 - 23 июня) за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 7,75 (7,80 - 23 июня),

продажа - 7,95 грн (7,95 - 23 июня) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 24 июня составляет 30,7337 гривен за евро (-0,0205 гривен).

Напомним, финансирование дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны Национальным банком привело к падению курса гривны к доллару. По данным НБУ, это основная причина девальвации.