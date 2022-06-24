Курс доллара немного снизился: сколько стоит валюта в Украине 24 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 35,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 37,35 гривен за евро, курс злотого не изменился - 7,95 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 24 июня составляет 30,7337 гривен за евро (-0,0205 гривен).
Напомним, финансирование дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны Национальным банком привело к падению курса гривны к доллару. По данным НБУ, это основная причина девальвации.
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