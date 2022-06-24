Курс долара трохи знизився: скільки коштує валюта в Україні 24 червня

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля - 34,60 (34,65 - 23 червня),

продаж - 35,40 грн (35,45 - 23 червня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 36,20 (36,30 - 23 червня),

продаж - 37,35 (37,45 - 23 червня) за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля - 7,75 (7,80 - 23 червня),

продаж - 7,95 грн (7,95 - 23 червня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 24 червня становить 30,7542 гривень за євро (-0,1068 гривень).

Нагадаємо, фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком призвело до падіння курсу гривні до долара. За даними НБУ, це основна причина девальвації.