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Курс долара трохи знизився на міжбанку

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 17:07
Курс долара трохи знизився на міжбанку Фото: курс долара трохи знизився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 8 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,93 гривень за долар, курс купівлі до 27,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,23 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9100 - 27,9300 грн/долар, євро 33,2101 - 33,2311 грн/євро, російський рубль 0,3629 - 0,3633 грн/рубль.

Курс долара трохи знизився на міжбанку

Нагадаємо, 7 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,2262 - 33,2472 грн/євро, російський рубль 0,3590 - 0,3593 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 27,9768 гривень за 1 долар (+0,0845 грн). При цьому курс долара на 8 квітня складає: 27,8923 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте протягом двох днів підряд.

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