Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 28,10 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 9 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 28,10 гривень за долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 34,00 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 33,9768 - 34,0010 грн/євро, російський рубль 0,3817 - 0,3822 грн/рубль.

Зазначимо, 8 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,1141 - 34,1355 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3845 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,04 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 28,0406 гривень за 1 долар (-0,0422 грн). При цьому курс долара на 9 грудня становить: 28,0828 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується шостий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.