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Курс доллара немного снизился на межбанке

Киев, Среда 22 июля 2020 10:43
Курс доллара немного снизился на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар приостановил рост после скачка в течение последней недели

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 31,98 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 31,9588 - 31,9818 грн/евро, российский рубль 0,3923 - 0,3928 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,7300

27,7500

EUR/UAH

31,9588

31,9818

RUB/UAH

0,3923

0,3928

Курс доллара немного снизился на межбанке

Отметим, 21 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7450 - 27,7700 грн/доллар, евро 31,7818 - 31,8105 грн/евро, российский рубль 0,3917 - 0,3025 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,66 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, новый глава НБУ Кирилл Шевченко во время с послами стран Большой семерки заявил, что монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.

По прогнозу аналитиков ICU, курс доллара может вырасти до уровня 28 гривен/доллар до конца этой недели, если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке.

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