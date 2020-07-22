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Курс долара трохи знизився на міжбанку

Київ, Середа 22 липня 2020 10:43
Курс долара трохи знизився на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар припинив зростання після стрибка протягом останнього тижня

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,75 гривень за долар, курс купівлі до 27,73 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 31,98 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 31,9588 - 31,9818 грн/євро, російський рубль 0,3923 - 0,3928 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,7300

27,7500

EUR/UAH

31,9588

31,9818

RUB/UAH

0,3923

0,3928

Курс долара трохи знизився на міжбанку

Зазначимо, 21 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,7450 - 27,7700 грн/долар, євро 31,7818 - 31,8105 грн/євро, російський рубль 0,3917 - 0,3025 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,66 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, новий глава НБУ Кирило Шевченко під час з послами країн Великої сімки заявив, що монетарна політика, режим інфляційного таргетування і режим гнучкого курсу будуть збережені.

За прогнозом аналітиків ICU, курс долара може вирости до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня, якщо НБУ і далі не буде приймати участі на валютному ринку.

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