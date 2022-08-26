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Курс доллара начал снижаться: сколько стоит валюта в Украине 26 августа

Новина українською →
Украина, Пятница 26 августа 2022 11:15
Курс доллара начал снижаться: сколько стоит валюта в Украине 26 августа Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 августа 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек 40,75 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,75 грн (39,80 - 25 августа)
  • продажа - 40,60 грн (40,65 - 25 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,65 грн (39,65 - 25 августа),
  • продажа - 40,75 грн (40,80 - 25 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,10 грн (8,10 - 25 августа),
  • продажа - 8,55 грн (8,55 - 25 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 26 августа составляет 36,4808 гривен за евро (+0,1755 грн).

Курс доллара начал снижаться: сколько стоит валюта в Украине 26 августа

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару. Падение валюты будет оказывать влияние на цены.

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