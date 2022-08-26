Курс доллара начал снижаться: сколько стоит валюта в Украине 26 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 августа 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек 40,75 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,75 грн (39,80 - 25 августа)

продажа - 40,60 грн (40,65 - 25 августа) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 39,65 грн (39,65 - 25 августа),

продажа - 40,75 грн (40,80 - 25 августа) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,10 грн (8,10 - 25 августа),

продажа - 8,55 грн (8,55 - 25 августа) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 26 августа составляет 36,4808 гривен за евро (+0,1755 грн).