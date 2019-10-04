Курс доллара начал снижаться

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 60 копеек до 24,95 гривен за доллар, курс евро снизился на 46 копеек до 27,41 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,55 (24,94 - 3 октября), продажи - 24,95 (25,55 - 3 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,80 (27,12 - 3 октября), продажи - 27,41 (27,97 - 3 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 3 октября), продажи 3,86 (3,92 - 3 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,70-25,20 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,66 гривен за доллар, курс в покупке до 24,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,04 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,61 грн/доллар, снизив его по сравнению с 3 октября (24,90). Таким образом, официальный курс на 7 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

По прогнозу аналитиков, колебания рост курса доллара в начале октября вряд ли можно считать началом осенней девальвации, поскольку в данный момент позиции Украины достаточно сильны: низкий дефицит, снижение долга, рост рейтингов. Как заявил в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари, скорее возможна умеренная девальвация, поскольку потребности Минфина в новых заимствованиях подходят к своему финалу и поэтому не будет формироваться давление на курс доллара, а его предложение будет снижаться.

"В связи с этим мы можем ожидать замедление укрепления гривны и стабилизации курса на отметке в 25 гривен с плавной девальвацией к концу года, до 26", - добавил он.