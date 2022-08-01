Курс доллара к мировым валютам упал до минимума за месяц: что стало причиной

Курс доллар США к корзине основных мировых валют 1 августа упал до самого низкого уровня с начала июля. Инвесторы ожидают, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы приведет экономику к рецессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Индекс доллара по отношению к его конкурентам ослаб на 0,3% до 105,61, поскольку трейдеры сокращают свои длинные долларовые позиции.
В связи с тем, что традиционные рыночные индикаторы рецессии, такие как спреды кривой доходности, в этом году находятся вблизи самых низких уровней, игроки в последние дни увеличили ставки на то, что процентные ставки в США достигнут своего пика к концу 2022 года.
Как отметил Марк Оствальд, главный экономист ADM Investor Services, рынки все более уверенно считают, что центральным банкам придется отказаться от своих целей по инфляции из-за надвигающихся рисков рецессии.
Курс евро почти не изменился на уровне 1,0235 доллара и находится у своего диапазона за последние полторы недели.
Напомним, курс доллара к корзине основных валют 28 июля упал до трехнедельного минимума. Это произошло поле повышение ставки ФРС США на 0,75 п.п. до 2,25%-2,50% и последовавших комментариев.