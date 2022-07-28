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Доллар дешевеет к корзине мировых валют: каким будет курс в ближайшие месяцы

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Украина, Четверг 28 июля 2022 14:14
Доллар дешевеет к корзине мировых валют: каким будет курс в ближайшие месяцы Фото: доллар начал дешеветь к основным валютам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара к корзине основных валют в четверг, 28 июля, упал до трехнедельного минимума. Это произошло поле повышение ставки ФРС США на 0,75 п.п. до 2,25%-2,50% и последовавших комментариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции в среду высказался о сдерживании инфляции достаточно жестко, но отказался от прогноза размера следующего повышения ставок и отметил, что "в какой-то момент" было бы уместно замедлиться.

"В настоящее время возникают слухи о том, что доллар, возможно, достиг пика, если темпы ужесточения замедлится в сентябре после последовательных движений на 75 базисных пунктов в июне и июле", - сказал Кеннет Брукс, валютный стратег Societe Generale в Лондоне.

Индекс доллара, который измеряет доллар США по отношению к шести валютам, снизился на 0,6% за ночь до 106,1, что стало самым низким уровнем с 5 июля.

Евро, валюта с наибольшим весом в индексе, практически не изменилась до 1,02045 доллара после скачка на 0,82% за ночь. Фунт стерлингов вырос на 0,05% до 1,21640 после роста на 1,06% в среду.

Слабость доллара была наиболее заметной по отношению к иене: доллар упал почти на 1% по отношению к японской валюте и достиг самого низкого уровня с начала июля на уровне 135,10 иены. Иена была основным получателем растущей разницы в процентных ставках между Соединенными Штатами и их глобальными аналогами.

Криптовалюта биткойн выросла на 1,33% до 23 081,18 доллара после роста более чем на 8% на предыдущей сессии.

На прошлой неделе доллар США продемонстрировал самое большое недельное процентное снижение за два месяца, так как ралли на рынке акций помогло снизить привлекательность доллара в качестве валюты-убежища, а повышение ставки Европейским центральным банком на 50 базисных пунктов помогло поддержать евро.

Корзина валют

Индекс доллара - это показатель, который отражает соотношение доллара к шести валютам стран, которые являются главными партнерами в торговле. В этот перечень входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Индекс доллара был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро. Базовым значением индекса был принят уровень 100 пунктов.

Укрепление доллара

В середине июля доллар США достиг пика за два десятилетия по отношению к основным валютам (109,29), чему способствовали ожидания дальнейшего агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой. Тогда же курс достиг паритета с евро.

Как заявила министр финансов Джанет Йеллен, укрепление доллара США к мировым валютам произошло из-за сильного экономического роста, действий ФРС по повышению процентных ставок и притока капитала.

В то же время, комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони отметил, что падение курса евро до паритета по отношению к доллару вызвало серьезную озабоченность в основном для развивающихся экономик, а не для еврозоны, потому что евро укреплялся по отношению к другим основным валютам.

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