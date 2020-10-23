Курс доллара на межбанке завершает неделю ростом

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 28,30

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,46 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3000 - 28,3150 грн/доллар, евро 33,4449 - 33,4626 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3697 грн/рубль.

Отметим, 22 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2700 - 28,2900 грн/доллар, евро 33,4207 - 33,4444 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3699 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 28,2650 гривен за 1 доллар (-0,0087 грн). При этом курс доллара на 22 октября составляет 28,2737 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после роста на прошлой неделе.

Прогноз

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины намерен сохранить плавающее курсообразование на валютном рынке и что у НБУ нет цели по курсу гривны к доллару.