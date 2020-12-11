Курс доллара на межбанке закрепился ниже 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 11 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,97 гривен за доллар, курс в покупке до 27,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 33,89 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9500 - 27,9700 грн/доллар, евро 33,8670 - 33,8912 грн/евро, российский рубль 0,3822 - 0,3826 грн/рубль.

Отметим, 10 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0300 - 28,0500 грн/доллар, евро 34,0592 - 34,0835 грн/евро, российский рубль 0,3828 - 0,3832 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 декабря установлен на таком уровне: 27,9666 гривен за 1 доллар (-0,1084 грн). При этом курс доллара на 11 декабря составляет: 28,075 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс упал ниже 28 гривен впервые за три месяца. В последний раз ниже курс был 14 сентября - 27,90 гривен за доллар.