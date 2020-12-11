Курс долара на міжбанку закріпився нижче 28 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 11 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,97 гривень за долар, курс купівлі до 27,95 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 19 копійок до 33,89 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9500 - 27,9700 грн/долар, євро 33,8670 - 33,8912 грн/євро, російський рубль 0,3822 - 0,3826 грн/рубль.

Зазначимо, 10 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,0300 - 28,0500 грн/долар, євро 34,0592 - 34,0835 грн/євро, російський рубль 0,3828 - 0,3832 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 27,9666 гривень за 1 долар (-0,1084 грн). При цьому курс долара на 11 грудня складає: 28,075 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав нижче 28 гривень вперше за три місяці. Востаннє нижче курс був 14 вересня - 27,90 гривень за долар.