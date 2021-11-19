Курс долара на міжбанку виріс ще на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 19 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,57 гривень за долар, курс в покупці до 26,55 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,05 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5500 - 26,5700 грн/долар, євро 30,0307 - 30,0533 грн/євро, російський рубль 0,3613-0,3618 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 18 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,5000 - 26,5200 грн/долар, євро 30,0536 - 30,0736 грн/євро, російський рубль 0,3621 - 0,3626 грн/рубль.