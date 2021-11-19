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Курс долара на міжбанку виріс ще на 5 копійок

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Україна, П'ятниця 19 листопада 2021 17:05
Курс долара на міжбанку виріс ще на 5 копійок Фото: курс долара виріс на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 19 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,57 гривень за долар, курс в покупці до 26,55 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,05 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5500 - 26,5700 грн/долар, євро 30,0307 - 30,0533 грн/євро, російський рубль 0,3613-0,3618 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку виріс ще на 5 копійок

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 18 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,5000 - 26,5200 грн/долар, євро 30,0536 - 30,0736 грн/євро, російський рубль 0,3621 - 0,3626 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс до максимуму за 1,5 місяці. Національний банк України (НБУ) на 22 Листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,56 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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