Курс долара на міжбанку виріс ще на 15 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 25 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 13 копійок до 28,73 гривень за долар, курс в покупці до 28,71 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,39 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,7100 - 28,7300 грн/долар, євро 32,3733 - 32,3959 грн/євро, російський рубль 0,3623-0,3627 грн/рубль. Протягом дня курс піднімався до рівня 28,75 гривень. Нагадаємо, 24 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,5800 - 28,6000 грн/долар, євро 32,2925 - 32,3122 грн/євро, російський рубль 0,3608 - 0,3612 грн/рубль.