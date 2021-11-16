Курс долара на міжбанку виріс ще на 15 копійок
Курс долара на міжбанку у продажу 16 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 14 копійок до 26,49 гривень за долар, курс в покупці до 26,47 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 9 копійок до 30,04 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,4700 - 26,4900 грн/долар, євро 30,0249 - 30,0476 грн/євро, російський рубль 0,3602-0,3606 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 15 Листопада закрилися в діапазоні: долар 26,3350 - 26,3550 грн/долар, євро 30,1167 - 30,1395 грн/євро, російський рубль 0,3622 - 0,3626 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.