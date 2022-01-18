Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 18 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,26 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 32,2453 - 32,2652 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3707 грн/рубль. В течение дня курс поднимался до уровня 28,50 грн/доллар. Напомним, 17 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2650 - 28,2850 грн/доллар, евро 32,2531 - 32,2760 грн/евро, российский рубль 0,3704 - 0,3708 грн/рубль.