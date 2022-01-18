Курс долара на міжбанку виріс ще на 10 копійок
Курс долара на міжбанку у продажу 18 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок до 28,39 гривень за долар, курс в покупці до 28,37 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,26 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,3700 - 28,3900 грн/долар, євро 32,2453 - 32,2652 грн/євро, російський рубль 0,3703-0,3707 грн/рубль.
Протягом дня курс піднімався до рівня 28,50 грн/долар.
Нагадаємо, 17 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2650 - 28,2850 грн/долар, євро 32,2531 - 32,2760 грн/євро, російський рубль 0,3704 - 0,3708 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара виріс ще на 30 копійок і оновив річний максимум. Національний банк України (НБУ) на 19 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,41 гривень за долар. Курс зріс на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.