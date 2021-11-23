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Курс долара на міжбанку виріс ще на 10 копійок

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 17:22
Курс долара на міжбанку виріс ще на 10 копійок Фото: курс долара на міжбанку виріс на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 23 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 26,87 гривень за долар, курс в покупці до 26,85 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,22 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,8500 - 26,8700 грн/долар, євро 30,2035 - 30,2260 грн/євро, російський рубль 0,3584-0,3588 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку виріс ще на 10 копійок

Нагадаємо, 22 листопада торги по долару закрилися в діапазоні долар 26,7500 - 26,7700 грн/долар, євро 30,1044 - 30,1269 грн/євро, російський рубль 0,3572 - 0,3576 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс до максимуму з початку вересня. Національний банк України (НБУ) на 24 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар. Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

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