Курс доллара на межбанке снова вырос до 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 8 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,94 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,9850 - 28,0050 грн/доллар, евро 31,9224 - 31,9453 грн/евро, российский рубль 0,3714 - 0,3718 грн/рубль.
Напомним, 4 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,9549 - 31,9778 грн/евро, российский рубль 0,3696 - 0,3702 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.