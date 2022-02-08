Курс долара на міжбанку знову виріс до 28 гривень
Курс долара на міжбанку в продажу 8 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,00 гривень за долар, курс в покупці до 27,98 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,94 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,9850 - 28,0050 грн/долар, євро 31,9224 - 31,9453 грн/євро, російський рубль 0,3714-0,3718 грн/рубль.
Нагадаємо, 4 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 31,9549 - 31,9778 грн/євро, російський рубль 0,3696 - 0,3702 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.