Курс доллара на межбанке вырос до 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,78 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9700 - 27,9900 грн/доллар, евро 33,7597 - 33,7811 грн/евро, российский рубль 0,3776 - 0, 3780 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,94 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 марта установлен на таком уровне: 27,9456 гривен за 1 доллар (+0,0155 грн). При этом курс доллара на 26 февраля составляет: 27,9301 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.