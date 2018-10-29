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Курс долара на міжбанку виріс до 28,23 грн/долар

Новини » Фінанси    29.10.2018 - 10:36
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Національна валюта припинила дешевшати

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 29 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 1 копійку до 28,23 грн/долар, курс купівлі залишився на рівні до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 32,12 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1900 - 28,2300 грн/долар, євро 32,1027 - 32,1455 грн/євро, російський рубль 0,4284 - 0,4294 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1900    28,2300

EUR/UAH     32,1027    32,1455

RUB/UAH     0,4284       0,4294

Курс долара на міжбанку виріс до 28,23 грн/доларНагадаємо, 26 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1900 - 28,2200 грн/долар, євро 32,0206 - 32,0250 грн/євро, російський рубль 0,4279 - 0,4288 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 2826,5984 гривень за 100 доларів (-6,9598).

 

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Теми: Курс долара
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