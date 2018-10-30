Курс долара на міжбанку виріс до 28,22 грн/долар

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Національна валюта стабілізувалася близько рівня 28,20

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 30 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,22 грн/долар, курс купівлі зріс до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 32,08 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1900 - 28,2200 грн/долар, євро 32,0520 - 32,0804 грн/євро, російський рубль 0,4283 - 0,4292 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1900 28,2300

EUR/UAH 32,0520 32,0804

RUB/UAH 0,4283 0,4292

Нагадаємо, 29 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 32,0659 - 32,0886 грн/євро, російський рубль 0,4287 - 0,4293 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 жовтня встановлено на такому рівні: 2820,2526 гривень за 100 доларів (-6,3458).