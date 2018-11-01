Курс долара на міжбанку виріс до 28,20 грн/долар

Національна валюта дешевшає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 1 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,20 грн/долар, курс купівлі зріс на 2 копійки до 28,17 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 18 копійок до 32,05 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 32,0321 - 32,0577 грн/євро, російський рубль 0,4292 - 0,4300 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,2000

EUR/UAH 32,0321 32,0577

RUB/UAH 0,4292 0,4300

Нагадаємо, 31 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 31,8488 - 37,8799 грн/євро, російський рубль 0,4275 - 0,4282 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 листопада встановлено на такому рівні: 2811,8832 гривень за 100 доларів (-4,5605 гривень).