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Курс долара на міжбанку виріс до 28,20 грн/долар

Новини » Фінанси    24.10.2018 - 10:43
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Національна валюта знову почала дешевшати

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 24 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,20 грн/долар, курс купівлі зріс на 3 копійки - до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився до 32,24 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 32,2203 - 32,2495 грн/євро, російський рубль 0,4288 - 0,4295 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1700    28,2000

EUR/UAH     32,2203    32,2495

RUB/UAH     0,4288       0,4295

Курс долара на міжбанку виріс до 28,20 грн/доларНагадаємо, 23 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1450 - 28,1700 грн/долар, євро 32,2682 - 32,2940 грн/євро, російський рубль 0,4296 - 0,4302 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,14 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 жовтня встановлено на такому рівні: 2814,9402 гривень за 100 доларів (+6,8997).

Курс долара на міжбанку виріс до 28,17 грн/долар НБУ на 24 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,14 грн/долар
Теми: Курс долара
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