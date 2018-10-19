Курс долара на міжбанку виріс до 28,16 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Національна валюта на міжбанку подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 19 жовтня 2018 року виріс на 5 копійок до 28,16 грн/долар, курс купівлі зріс на 6 копійок до 28,14 грн/долар. Курс євро виріс на 6 копійок до - 32,35 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 32,3300 - 32,3502 грн/євро, російський рубль 0,4298 - 0,4303 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1400 28,1600

EUR/UAH 32,3300 32,3502

RUB/UAH 0,4298 0,4303

Нагадаємо, 18 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,0850 - 28,1100 грн/долар, євро 32,2696 - 32,2955 грн/євро, російський рубль 0,4274 - 0,4280 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 2818,2001 гривень за 100 доларів (+14,5354).

Зазначимо, довідкове значення курсу долара на 19 жовтня склало 28,18 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1847 гривень за долар, що на 16 копійок вище, ніж встановлений 18 жовтня (28,0252 гривень за долар).