Курс доллара на межбанке вырос до 27 грн, курс евро до 30 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 30 мая 2019 года вырос на 21 копейку до 26,95 грн/доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 26,96 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,91500 - 26,9500 грн/доллар, евро 29,9321 - 29,9684 грн/евро, российский рубль 0,4136 - 0,4142 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9150 26,9500

EUR/UAH 29,9321 29,9684

RUB/UAH 0,4136 0,4142

Напомним, 29 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7050 - 26,7450 грн/доллар, евро 29,7573 - 29,7992 грн/евро, российский рубль 0,4084 - 0,4095 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,87 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 мая установлен на таком уровне: 2687,2573 гривен за 100 долларов (+18,9197 гривен).