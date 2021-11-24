Курс долара на міжбанку зріс до 27 гривень
Курс долара на міжбанку у продажу 24 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 13 копійок до 27,00 гривень за долар, курс в покупці до 26,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 30,24 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,9800 - 27,0000 грн/долар, євро 30,2256 - 30,2481 грн/євро, російський рубль 0,3606-0,3612 грн/рубль.
Нагадаємо, 23 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,8500 - 26,8700 грн/долар, євро 30,2035 - 30,2260 грн/євро, російський рубль 0,3584 - 0,3588 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара виріс до максимуму з початку осені. Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс зріс на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.