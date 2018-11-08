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Курс долара на міжбанку виріс до 27,93 грн/долар

Новини » Фінанси    08.11.2018 - 10:38
Фото: обмін валют (РБК-Україна)
Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар дорожчає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 8 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 2 копійки до 27,93 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок 31,93 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,9000 - 27,9300 грн/долар, євро 31,9120 - 31,9435 грн/євро, російський рубль 0,4213 - 0,4220 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9000 27,9300

EUR/UAH 31,9120 31,9435

RUB/UAH 0,4213 0,4220

Курс долара на міжбанку виріс до 27,93 грн/долар

Нагадаємо, 7 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,89 - 27,91 грн/долар, євро 32,0093 - 32,0380 грн/євро, російський рубль 0,4220 - 0,4226 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 листопада встановлено на такому рівні: 2789,6958 гривень за 100 доларів (-5,8882 гривень).

Аналітики прогнозують зростання курсу долара до 28 грн/долар Курс долара на міжбанку знизився до 27,91 грн/долар
Теми: Курс долара
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