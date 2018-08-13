Курс доллара на межбанке вырос почти до 27,40 гривен за доллар

Новости Финансы 13.08.2018 - 13:44
Фото: курс доллара вырос (pixabey)
Фото: курс доллара вырос (pixabey)

Евро на межбанке подешевел на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 13 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 6 копеек  - до 27,39 грн/долл, курс в покупке повысился до 27,36 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 31,18 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,2700 - 27,3000 грн/доллар, евро 31,0332 - 31,0646 грн/евро, российский рубль 0,4004 - 0,4011 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты         Bid             Offer

USD/UAH     27,3600    27,3900

EUR/UAH     31,1493    31,1835

RUB/UAH     0,4024      0,4032

Напомним, 10 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2900-27,3300, евро 31,1897-31,2354 грн/евро, российский рубль 0,4045-0,4053 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,25 гривен за доллар. Официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:

2724,5640 гривны за 100 долларов (+13,4247);

3121,2605  гривны за 100 евро (-21,7633).

Справочный курс доллара повысился до 27,33 гривен за доллар
Темы: Курс доллара    Теги:  Курс доллара,  Курс евро,  Курс рубля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС