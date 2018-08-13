Курс долара на міжбанку виріс майже до 27,40 гривень за долар

Євро на міжбанку подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 13 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії підвищився на 6 копійок - до 27,39 грн/дол, курс купівлі підвищився до 27,36 грн/дол. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок - до 31,18 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,2700 - 27,3000 грн/долар, євро 31,0332 - 31,0646 грн/євро, російський рубль 0,4004 - 0,4011 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,3600 27,3900

EUR/UAH 31,1493 31,1835

RUB/UAH 0,4024 0,4032

Нагадаємо, 10 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2900-27,3300, євро 31,1897-31,2354 грн/євро, російський рубль 0,4045-0,4053 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 27,25 гривень за долар. Офіційні курси іноземних валют встановлено на такому рівні:

2724,5640 гривні за 100 доларів (+13,4247);

3121,2605 гривні за 100 євро (-21,7633).