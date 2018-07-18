Курс доллара на межбанке вырос до 26,31 грн/доллар

Евро подешевел на 16 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 18 июля 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 10 копеек - до 26,31 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек - до 30,58 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2800 - 26,3100 грн/доллар, евро 30,5557 - 30,5853 грн/евро, российский рубль 0,4178 - 0,4186 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2800 26,3100

EUR/UAH 30,5557 30,5853

RUB/UAH 0,4178 0,4186

Напомним, 17 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2400 - 26,2600, евро - 30,6666-30,6834 грн/евро, российский рубль - 0,4195-0,4203 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 18 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,22 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2622,1563 гривны за 100 долларов (+1,4725);

3069,7584 гривны за 100 евро (-1,683);

4,1998 гривны за 10 рублей (-0,0098).